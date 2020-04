Celtic : Christopher Jullien a conquis Glasgow

Le 28 juin dernier, Christopher Jullien quittait le Toulouse FC pour rejoindre le Celtic Glasgow. Un transfert estimé à 8 M€ et qui faisait du Français la 6e arrivée la plus onéreuse de l’histoire du club écossais. Au sortir d’une saison passée à jouer le maintien avec le TFC, le défenseur central espérait enfin franchir un cap dans sa carrière et gagner des titres, lui qui ne compte à son palmarès que la Coupe du Monde U20 glanée avec l’équipe de France en 2013. Et pour cela, quoi de mieux que de rejoindre l'un des deux géants écossais, le Celtic (108 titres dont 50 sacres de champion). « Lorsque vous commencez à jouer au football, vous le faites pour gagner des trophées et avoir un héritage. Quand j’ai remporté ce titre avec la France, il y avait une excitation et de bonnes vibrations. Je pense que tous les joueurs ont besoin de ça. Depuis, il est vrai que je n’ai pas remporté de titres ou participé à des finales. Faire maintenant partie d’une équipe qui vise le haut du classement et non les dernières places est très bien pour moi », déclarait-il à son arrivée.

Malgré des ambitions affichées, l’homme d’1,96m est quasiment inconnu en Écosse. Il a dû convaincre par ses prestations et s’est rapidement montré à la hauteur des espérances. Le natif de Lagny-sur-Marne a multiplié les bonnes performances, par sa solidité dans les duels et son impact dans la défense des Bhoys. Cela n’a évidemment pas échappé à son entraîneur, Neil Lennon, qui l’a aligné à 46 reprises cette saison, faisant ainsi de lui le 5e joueur le plus utilisé du groupe. Son premier exercice sous le maillot vert et blanc est plus que réussi et cela mérite d’être souligné par les observateurs du football écossais. « Je dirais qu’il figure parmi les cinq meilleurs joueurs du Celtic cette saison. C’est une très bonne signature, il a été le meilleur défenseur de l’équipe et a été au rendez-vous dans les grands matches », a constaté David Friel, journaliste pour The Scottish Sun.

Déjà un premier trophée à la clé

Le néo-Glaswégien s’est également fait une place dans le cœur des supporters du Celtic. Sa célébration « Superman », réalisée après chacun de ses buts à l’instar du joueur de foot US des Carolina Panthers, Cam Newton, fait un carton auprès des fans sur les réseaux sociaux, tout comme son slogan #Hoopsupsideyourhead sur Twitter. Christopher Jullien est très apprécié en tant que sportif mais aussi en tant qu'homme. Et sa popularité a pris une tournure considérable le 8 décembre. Ce jour-là, le Français permettait au Celtic de remporter la Coupe de la Ligue écossaise (1-0) face aux Rangers. Il inscrivait le seul but de la finale contre le meilleur ennemi sur la pelouse de Hampden Park. « Jullien avait déjà établi une bonne relation avec les fans du Celtic avant cette finale de coupe. Mais marquer un but et offrir le trophée contre le rival éternel est toujours spécial. Depuis cette nuit à Hampden, les fans lui ont donné encore plus d’amour », a rapporté Andy Newport, journaliste sportif pour PA Media.

Après la rencontre, Christopher Jullien affirmait même avoir vécu « le plus beau jour de sa carrière de footballeur ». À l'image de ce but héroïque, le joueur formé à l’AJ Auxerre sait se montrer dangereux sur phase offensive et faire trembler les filets quand il en a l'opportunité. Jullien a inscrit sept buts toutes compétitions confondues cette saison, presque tous sur coups de pied arrêtés. Des réalisations parfois même très importantes comme celle qui donnait la victoire au Celtic contre la Lazio (2-1), à la dernière minute de la rencontre de phase de groupes de la Ligue Europa. Comme nous l'a fait savoir David Friel, cette compétence est très appréciée au club. « Le coach Neil Lennon aime toujours quand ses défenseurs marquent des buts et Christopher Jullien répond à cela. Il a marqué des buts très importants et grâce à sa taille, il est une grande menace sur corner ou coup-franc. Ça fait partie du jeu du Celtic. » Venu au Celtic pour gagner, Christopher Jullien pourrait réaliser le triplé Championnat-coupe d’Écosse-Coupe de la Ligue écossaise (si le championnat n'est pas arrêté en raison de la pandémie de coronavirus) puisque les Hoops se situent dans le dernier carré de la Scottish Cup et sont premiers de Scottish Premiership avec 13 points d’avance sur les Rangers. Ce n'est que le début d'une belle histoire entre le Français et le Celtic.