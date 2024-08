OM - Reims : Yaya Fofana jubile après sa grande première

Le Stade de Reims a réussi à accrocher un point au Vélodrome contre l’OM ce dimanche soir (2-2). Une rencontre marquée par une bataille acharnée entre les deux équipes mais aussi certains nouveaux visages qui ont su briller sous les projecteurs de l’affiche. En effet, pour l’occasion, Nhoa Sangui et Yaya Fofana ont honoré tous les deux leur première titularisation dans l’élite avec les Rouge et Blanc. Et Fofana a même trouvé le chemin des filets :

«Je tiens à remercier le groupe et le staff qui m’ont mis en confiance. J’ai pu marquer mon premier but au Vélodrome sur ma première titularisation. Le coach m’a dit de me relaxer…bon voilà», a simplement résumé le jeune joueur rémois au micro de DAZN après le coup de sifflet final. En tout cas, Luka Elsner tient peut-être une grande révélation pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Au natif d’Abdijan de confirmer dans les prochaines semaines.