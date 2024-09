Bundesliga : Dortmund domine Heidenheim et prend la tête

Après seulement deux journées du Championnat d’Allemagne disputée, les équipes de Bundesliga ont été contrariés par la trêve internationale. Et après une victoire d’entrée contre Francfort et un nul concédé contre Brême, le Borussia Dortmund devait assurer contre Heidenheim, qui restait sur deux succès de suite.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Dortmund 7 3 4 2 1 0 6 2 2 Heidenheim 6 3 4 2 0 1 8 4

Rapidement, Malen et Adeyemi, auteur d’un doublé, faisaient le spectacle, malgré la réduction du score entre-temps de Pieringer (3-1), au cours d’une première période animée. Les Marsupiaux se sont fait peur en seconde période avec ce penalty concédé et transformé par Breunig (3-2, 63e), mais Can assurait la victoire dans les arrêts de jeu (4-2, 90e+3). Ainsi, Dortmund prend provisoirement la tête de Bundesliga, en ouverture de cette 3e journée.