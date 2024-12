La short-list XXL de Manchester City pour remplacer Rodri dès cet hiver !

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cette célèbre maxime a du sens au moment d’évoquer la trajectoire de Manchester City. Orphelin de son maître à jouer Rodri, victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit et forfait pour le reste de la saison, le club mancunien est à la peine sans l’Espagnol, récemment élu Ballon d’Or. Au pied du podium en Premier League et d’ores et déjà distancé par Liverpool dans la course au titre, les Skyblues pointent par ailleurs à une inquiétante vingt-deuxième place du classement de la phase de championnat de la C1. Menacée à bien des égards avant de défier le Paris Saint-Germain le 22 janvier prochain, la formation entraînée par Pep Guardiola se doit donc de réagir.

Dans cette optique, The Times assure, ce samedi, que les hautes sphères du club s’activent pour trouver le remplaçant parfait à Rodri, et ce dès cet hiver. Après avoir atteint un chiffre d’affaires record de 715 millions de livres (860 M€) et un bénéfice de 73,8 millions de livres (88,7 M€) - un chiffre inédit dans l’histoire du club mancunien - City veut frapper fort. En effet, d’après le média britannique, le champion d’Angleterre en titre s’intéresse de près à Florian Wirtz (21 ans, Bayer Leverkusen). Un dossier malgré tout complexe puisque le Real Madrid est également à l’affût et la formation allemande, elle, ne semble pas vraiment disposée à céder son crack lors de la prochaine fenêtre hivernale.

Manchester City va sortir le chéquier !

Des contraintes qui pourraient amener les Skyblues à activer d’autres pistes. À ce titre, The Times dévoile deux autres noms. Le premier n’est autre que Martín Zubimendi. Suivi par Liverpool l’été dernier, l’international espagnol, évalué à 50 millions de livres sterling (60 M€), avait finalement décidé de rester à la Real Sociedad. Oui mais voilà, le milieu de 25 ans serait désormais ouvert à l’idée d’un départ et Manchester City, qui reste sur 7 défaites lors de ses 10 derniers matches, compte bien en profiter. Enfin, les pensionnaires de l’Etihad Stadium continuent de suivre avec attention les performances d’un certain Bruno Guimarães (27 ans, Newcastle).

Ciblé depuis plusieurs mois par City, le milieu brésilien de 27 ans serait, lui aussi, ouvert à un transfert chez les Skyblues le mois prochain ou lors de la fenêtre de transfert estivale. Alors que Manchester City avait, de son côté, décidé de ne pas déclencher la clause libératoire de 100 millions de livres sterling (120 M€) qui figurait dans le contrat de Guimarães l’été dernier, reste désormais à savoir si les Magpies accepteront une offre plus basse pour céder leur talent auriverde, qui a - rappelons-le - signé un nouveau contrat de cinq ans il y a deux mois. Une chose est sûre, Manchester City - qui suit également Ederson, le milieu de terrain de l’Atalanta, et Adam Wharton de Crystal Palace - est bien décidé à frapper fort dans les semaines à venir pour se relancer…