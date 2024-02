Rayo Vallecano - Real Madrid : les compositions sont là

La 25e journée de Liga nous offre un joli duel entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid ce dimanche. A domicile, les Franjirrojos optent pour un 4-2-3-1 avec Stole Dimitrievski dans les cages derrière Ivan Balliu, Aridane Hernandez, Florian Lejeune et Alfonso Espino. Unai Lopez et Oscar Valentin composent le milieu de terrain avec Oscar Trejo un cran plus haut tandis qu’Isi Palazon et Alvaro Garcia prennent place sur les ailes. Devant, Raul De Tomas est seul en pointe de l’attaque.

De leur côté, les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Andriy Lunin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Lucas Vazquez, Nacho Fernandez, Aurélien Tchouaméni et Fran Garcia en défense. Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Brahim Diaz se retrouvent dans l’entrejeu. Joselu est associé à Vinicius Junior en attaque.

Les compositions

Rayo Vallecano : Dimitrievski - Balliu, Aridane, Lejeune, Espino - Lopez, Valentin - Palazon, Trejo, Garcia - De Tomas

Real Madrid : Lunin - Vazquez, Nacho, Tchouaméni, Fran - Modric, Camavinga, Valverde - Brahim - Joselu, Vinicius