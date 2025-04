Scénario catastrophe au Real Madrid !

Le Real Madrid a connu son mardi noir. Quelques jours après avoir perdu cette finale de Copa del Rey face au FC Barcelone, les Madrilènes ont reçu jusqu’à trois mauvaises nouvelles dans la même journée. D’abord, l’opération d’Antonio Rüdiger, qui traînait des problèmes au genou depuis des mois déjà, et qui sera indisponible pour 6 à 8 semaines. S’il est vrai qu’il n’aurait de toute manière pas pu jouer en Liga avec cette suspension de six matchs, il risque aussi de manquer une bonne partie du Mondial des Clubs, voire toute la compétition.

Derrière, on apprenait aussi que Ferland Mendy allait être out pour le reste de la saison. Le latéral gauche français a été victime d’une rupture du tendon du quadriceps droit et sera absent pendant deux mois et demi, ce qui ne lui laisse a priori pas la moindre chance de rejouer même en cas de bon parcours dans ce nouveau tournoi. Puis, pour finir cette journée désastreuse, les supporters merengues apprenaient la déchirure au ménisque de David Alaba, qu’on ne reverra donc vraisemblablement plus avant la saison prochaine puisqu’on évoque aussi deux mois d’absence minimums dans la presse espagnole…

Bricolage dans le money time

Des blessures qui viennent s’ajouter à celle d’Eduardo Camavinga, déjà absent pour tout ce qui reste de cet exercice 2024/2025, et celles de longue date de Dani Carvajal et d’Éder Militão. Autant dire que Carlo Ancelotti va devoir faire avec les moyens du bord lors de ce sprint final de la Liga, alors que le Real Madrid a encore cinq rencontres pour espérer doubler le FC Barcelone, qui a quatre points d’avance au classement du championnat espagnol. Il y aura notamment un Clasico le 11 mai prochain qui s’annonce plus que décisif et pour lequel le coach italien sera donc privé de plusieurs pièces importantes.

C’est surtout en défense qu’il va devoir bricoler, avec Fran Garcia et Lucas Vazquez comme seuls latéraux de métier, eux qui ne sont normalement pas titulaires, et Raul Asencio comme seul défenseur central disponible (Jesus Vallejo ne compte même plus), ce qui obligera probablement Ancelotti à aligner Tchouameni en charnière centrale ou à tester un défenseur des équipes de jeunes comme pourrait être Jacobo Ramon. Mais quoi qu’il en soit, c’est un scénario dont se serait bien passé l’Italien pour ce sprint final du championnat…