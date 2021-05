L'AS Monaco dévoile un maillot collector et sa nouvelle marque

Alors que la fin de saison approche en Ligue 1, l'AS Monaco dévoile aujourd'hui sa nouvelle marque « RISE.RISK.REPEAT. » ainsi qu'un maillot collector.

À deux journées de la fin du championnat français, les Monégasques sont à la lutte avec le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais pour décrocher une place qualificative en Ligue des champions. Pour revenir au premier plan, Monaco s'est appuyé sur ses valeurs et principes historiques qui lui ont permis de se forger sur le plan national comme européen.

We are 𝗢𝗻𝗲 𝗧𝗲𝗮𝗺. 🤝



We 𝗥𝗜𝗦𝗘.

We 𝗥𝗜𝗦𝗞.

We 𝗥𝗘𝗣𝗘𝗔𝗧.



We are 𝗔𝗦 𝗠𝗼𝗻𝗮𝗰𝗼 🇲🇨#RiseRiskRepeat pic.twitter.com/Te27RPFOpZ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 11, 2021

La jeunesse et l'audace sont au cœur du projet monégasque. Hier, Thierry Henry, David Trezeguet ou encore Kylian Mbappé faisaient les beaux jours du club. Aujourd'hui, Aurélien Tchouameni et Sofiane Diop font la fierté du rocher et c'est sur ces valeurs que « RISE.RISK.REPEAT. » s'appuie. La nouvelle marque fait ainsi retentir l’identité, l’histoire et la vision de l’avenir de l’AS Monaco dans le contexte cosmopolite de la Principauté.

Le mot « Rise » souligne l’état d’esprit combatif et audacieux du club. « Risk » marque l’aptitude à faire grandir de jeunes joueurs depuis des décennies notamment grâce au centre de formation. Enfin, le mot « Repeat » reflète la faculté de l’AS Monaco à se relever et ne jamais abandonner malgré les difficultés. Le fait que l'AS Monaco soit le seul club de Ligue 1 à avoir remporté au moins un titre lors de chacune des six dernières décennies montre que le club sait rebondir.

Dans son communiqué de presse, l'AS Monaco annonce que la marque s’accompagne d’une nouvelle identité graphique qui sera visible sur tous les supports du club. Le dynamisme et la créativité sont également au cœur de cette nouvelle identité qui intègre les principaux marqueurs du club, dont la fameuse diagonale.

Face au Stade Rennais ce dimanche, les Rouge et Blanc porteront un maillot collector directement inspiré de la nouvelle marque, faisant de cette rencontre décisive un véritable évènement à part entière au cœur de cette saison. Cette tenue inédite entièrement basée sur du rouge avec des flocages blancs se sépare en deux parties au niveau de la diagonale qui distingue deux nuances de rouge.

À l’issue du match, des maillots seront mis aux enchères au profit de la Ligue Méditerranée afin de soutenir les clubs de football amateurs de la région.