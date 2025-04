Real Madrid : une élimination en marchant

Bien que gonflé à bloc, le Real Madrid a été éliminé par Arsenal ce mercredi soir. Et les Merengues n’ont jamais semblé faire trembler leurs adversaires au cours de cette double confrontation. Sur l’ensemble des deux matchs, les Madrilènes ont couru 21,2 kilomètres de moins que les Gunners. Une donnée criante, d’autant plus marquante que Jude Bellingham lui-même avait évoqué l’idée qu’un tel écart revenait à « jouer à dix contre onze » à l’issue de du match aller. Lors de la première manche, déjà, les hommes de Carlo Ancelotti avaient affiché le plus faible volume de course des quarts de finale.

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, les joueurs du Real ont parcouru 107,5 kilomètres contre 116 pour Arsenal lors de ce deuxième acte, illustrant une fois de plus leur déficit physique dans cette confrontation. Certes, la possession a souvent été madrilène, et certaines statistiques peuvent prêter à débat, mais une telle différence reste inédite à ce niveau de la compétition. Dernier de la classe sur le plan de l’effort, le Real Madrid quitte la Ligue des Champions sur un constat sans appel.