La date de sa retraite, entraîner le Real Madrid : les dernières confidences de Karim Benzema

Agé de 32 ans et lié au Real Madrid jusqu’en 2022, Karim Benzema sait qu’il est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Et sur sa chaîne You Tube, l’attaquant français a répondu à une série de question dont quelques-unes sur son avenir. A commencer sur la date de sa retraite sportive. « Je travaille beaucoup, je fais attention à tout ce que je fais, je prends soin de moi. Je sais que c’est pas le début de ma carrière. L’âge ça ne veut rien dire », a-t-il déclaré, bien décidé à faire durer le plaisir sur les terrains.

Enfin, Benzema a également répondu à ceux qui lui ont demandé s’il comptait suivre les pas de Zidane, à savoir d’entraîner un jour la Casa Blanca après y avoir joué. « Le Real ? Pourquoi pas. Après quand je dis « pourquoi pas », c’est un rêve comme tout le monde en a. Mais déjà je vais jouer au ballon et on verra si je peux entraîner une équipe ». Patience donc.