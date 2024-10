Bayer Leverkusen - AC Milan : les compositions officielles

C’est l’un des chocs de la journée. Le Bayer Leverkusen accueille l’AC Milan ce mardi à 21h dans le cadre de la phase de championnat de la Ligue des champions, un match à suivre en direct sur notre site. Après leur belle victoire inaugurale contre Feyenoord (0-4), les hommes de Xabi Alonso voudront s’imposer face à un bel adversaire pour prendre des points et rêver d’une qualification dans les huit premiers sans passer par les barrages. De leur côté les Milanais, troisièmes de la Serie A, s’étaient inclinés contre Liverpool (1-3).

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné son traditionnel 3-4-3 avec une attaque composée de Adli, Boniface et Wirtz. Garcia est titulaire dans l’entrejeu avec Xhaka puis Frimpong et Grimaldo en pistons. Du côté des Lombards, les Français Mike Maignan, Youssouf Fofana et Théo Hernandez sont dans le onze de départ.

Les compositions officielles :

Bayer Leverkusen : Hradecky – Hincapié, Tah, Tapsoba – Frimpong, Garcia, Xhaka, Grimaldo – Adli, Boniface, Wirtz.

AC Milan : Maignan – Emerson, Gabbia, Tomori, Hernandez – Reijnders, Fofana – Pulisic, Loftus-Cheek, Leao - Abraham.