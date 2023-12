MU : la réaction émouvante de Rasmus Hojlund

Il avait le sourire, forcément. Ce mardi, sur la pelouse d’Old Trafford, Rasmus Hojlund a inscrit son premier but en Premier League. Et pas des moindres, puisqu’il a permis aux siens de l’emporter 3-2 face à Aston Villa, alors qu’Alejandro Garnacho avait marqué par deux fois avant lui. Devant les caméras d’Amazon Prime, Hojlund a tenu à partager sa joie.

« Cela faisait un moment que j’attendais mais oui, je suis très heureux. Je suis l’homme le plus heureux du monde en ce moment. Vous pouvez également le voir dans les célébrations. Comme l’entraîneur l’a déjà dit, j’ai marqué quelques buts en Ligue des champions, mais bien sûr, en Premier League je n’avais pas marqué. Maintenant, je l’ai fait et j’espère que je pourrai continuer sur cette lancée. C’est une bonne finition donc je suis content. Je suis content pour nous trois, les attaquants, parce que nous avons montré beaucoup de caractère aujourd’hui et beaucoup de confiance », a indiqué le Danois. On lui souhaite effectivement de continuer sur cette lancée !