Premier League : Manchester United s’offre une remontada de folie contre Aston Villa !

La Premier League sait gâter ses fans. Au programme en ce jour d’après-Noël, un gros duel entre Manchester United et Aston Villa. Deux équipes sur des dynamiques cependant bien différentes. L’écurie d’Unai Emery ne cesse d’impressionner son monde outre-Manche, et commençait son match en tant que troisième du championnat. Et ce, en ayant battu des équipes du calibre d’Arsenal ou de Manchester City ces dernières semaines. En face, des Red Devils décevant, sortant d’une nouvelle défaite le week-end dernier, face à West Ham, et huitièmes au coup d’envoi de la partie. Comme si les rôles s’étaient inversés, en quelque sorte. Pour ce match où Erik ten Hag jouait gros, le Néerlandais misait notamment sur le jeune Kobbie Mainoo dans l’entrejeu, avec un trio composé de Rashford, Fernandes et Garnacho pour soutenir l’aussi très critiqué Rasmus Hojlund. Unai Emery lui s’appuyait sur ses hommes forts comme Ollie Watkins, John McGinn, Jacob Ramsey ou Leon Bailey. A noter que les Français Clément Lenglet et Lucas Digne étaient titulaires dans l’arrière-garde.

La rencontre démarrait sur un rythme assez intense. Peu à peu, les Villans commençaient à prendre l’ascendant dans le jeu, sans pour autant se créer d’énormes occasions. Les deux équipes y allaient assez fort dans l’engagement et il n’y avait donc pas de situations très chaudes dans les surfaces. La différence allait d’ailleurs être faite sur coup de pied arrêté. Sur un coup franc pourtant assez lointain et à angle assez fermé, John McGinn trompait Onana (0-1, 22e). Le ballon a traversé la surface, sans trouver preneur à la surprise du gardien mancunien, qui a vu le ballon lui filer devant et se loger au fond des filets. Galvanisées, les troupes d’Unai Emery n’allaient pas s’arrêter là. Quelques minutes plus tard, John McGinn était encore à l’oeuvre, sur corner cette fois. Lenglet remisait devant le but, et Leander Dendoncker, d’un joli geste, l’expédiait au fond (0-2, 26e).

Hojlund à la rescousse !

Une sacrée entame de rencontre pour l’équipe de Birmingham. Mais les Red Devils allaient plutôt bien réagir dans les minutes qui ont suivi. Bruno Fernandes s’offrait par exemple une demi-volée non cadrée (31e), et dans la foulée, Rashford tentait sa chance mais voyait comment Emiliano Martinez captait le cuir sans trop de soucis. Il y avait du mieux côté Red Devil, avec une nouvelle parade du gardien argentin sur Rashford (35e), mais ça ne suffisait pas à bouleverser les choses au tableau d’affichage. Les Mancuniens ne concrétisaient pas ce temps fort malgré un dernier avertissement de Rashford, et les deux équipes étaient renvoyées au vestiaire sur cet avantage de 2 buts pour les visiteurs. Au retour de la pause, Alejandro Garnacho pensait avoir remis les siens dans le bain.

Sur une contre-attaque bien menée par son équipe et après un dernier service de Rashford, l’Argentin crochetait son compatriote Martinez à l’entrée de la surface et catapultait le cuir au fond pour réduire l’écart. Mais c’était annulé à cause d’un hors-jeu. Plus de peur que de mal pour les hommes d’Unai Emery, alors que Rashford continuait de mettre le feu dans les derniers mètres. Quelques minutes plus tard, Garnacho allait enfin marquer de façon légale. Sur un nouveau centre de Rashford, le natif de Madrid, au deuxième poteau, poussait le ballon dans le fond des cages des Villans (1-2, 58e). Derrière, il y avait des situations d’un côté comme de l’autre. Onana était décisif devant Bailey (61e), alors que Garnacho tentait une frappe croisée assez dangereuse (63e). L’Argentin allait encore faire parler la poudre, d’un tir puissant en pivot après un centre repoussé par la défense adverse (2-2, 71e). Et c’est à ce moment là, quand la rencontre pouvait basculer d’un côté comme de l’autre, qu’un certain Rasmus Hojlund a décidé de marquer son premier but de la saison en Premier League. Une belle reprise de volée sur un corner mal dégagé par la défense d’Aston Villa (2-3, 82e). Les trois points en poche, Manchester United prend un peu d’air et monte provisoirement à la sixième place. Erik ten Hag peut respirer.