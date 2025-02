Angers : Saïd Chabane renonce à faire appel

Pour sa remontée en Ligue 1, Angers réalise un bel exercice 2024/2025. Douzièmes au classement, les joueurs d’Alexandre Dujeux sont en très bonne voie dans leur quête du maintien. Mais en interne, il y a de sacrées perturbations. Le propriétaire du club, Saïd Chabane, a été condamné à deux ans d’emprisonnement en mars 2024, dont un avec sursis. Alors que l’homme d’affaires avait décidé de faire appel, il a finalement renoncé à un nouveau jugement.

La suite après cette publicité

Le parquet général a publié un communiqué expliquant que « Saïd Chabane avait interjeté appel de cette décision et l’affaire devait être examinée par la cour d’appel les 28 et 29 avril », mais que « Saïd Chabane s’étant désisté de son appel le 26 février 2025 et le ministère public s’étant ensuite désisté de son appel principal, le jugement du 22 mars 2024 est désormais définitif tant sur le plan pénal que sur le plan civil. » Pour rappel, Saïd Chabane a été reconnu coupable des faits d’agressions sexuelles par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction sur six victimes, pour des faits commis entre janvier 2014 et décembre 2019. Une septième plainte avait été déposée, mais le propriétaire du SCO a été relaxé, au bénéfice du doute, précise RMC Sport.