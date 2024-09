FC Barcelone : Hansi Flick adore Jules Koundé

Titulaire indiscutable depuis plusieurs mois maintenant à ce poste de latéral droit, qu’il n’apprécie pas forcément, Jules Koundé affiche une forme étincelante. Il est rapidement devenu un cadre d’Hans-Dieter Flick, lequel l’a encensé en conférence de presse ce vendredi. L’Allemand admire la capacité de travail du Français de 25 ans.

La suite après cette publicité

«Dites-lui de se reposer. Je n’ai jamais vu ça auparavant, sourit le coach catalan. Après le match, il veut encore s’entraîner et on doit lui dire non pour qu’il récupère. C’est un très grand professionnel. Il veut toujours s’améliorer à chaque entraînement. C’est fantastique. Ce n’est pas habituel, mais c’est génial.»