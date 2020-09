Atlético de Madrid : comment jouer avec Luis Suarez ?

La suite après cette publicité

C'est le transfert de l'été de l'autre côté des Pyrénées. Après un long feuilleton comme on les aime, avec des rebondissements à foison, Luis Suarez débarque à l'Atlético de Madrid. Un renfort de poids pour Diego Simeone, qui nous rappelle le transfert de David Villa du Barça au club de la capitale espagnole en 2014. Quelques mois plus tard, les Colchoneros soulevaient le trophée de champion d'Espagne. Si on en peut souhaiter que le même sort au Pistolero et à l'équipe entraînée par le Cholo, force est de constater que sur le papier, le mariage entre les deux hommes promet et a de quoi mettre l'eau à la bouche.

Tout d'abord, parce que le caractère trempé de l'Uruguayen semble coller avec l'état d'esprit que veut insuffler Simeone à ses troupes. Mais surtout, son arrivée répond à un énorme besoin footballistique. La saison dernière, et contrairement aux clichés véhiculés sur l'équipe colchonera, on a souvent vu un Atlético dominateur, se créant bon nombre d'occasions. Mais il y avait énormément de problèmes à la finition des actions, ce qui a coûté beaucoup de points à cette équipe madrilène qui a, par moments, montré un visage plutôt séduisant. Et qui de mieux que Luis Suarez pour combler un déficit de buts ?

Luis Suarez sera dans des conditions plus compliquées

Clairement, l'Uruguayen n'est plus à son meilleur niveau sur le plan physique. Une donnée à prendre en compte, puisque contrairement à ce qu'on a pu voir à Barcelone, Diego Simeone exige un niveau d'implication et d'intensité énormes de la part de ses joueurs, que l'on parle de stars ou de joueurs au rôle secondaire. L'Uruguayen va donc devoir se réhabituer à faire des efforts conséquents, qu'il ne faisait plus toujours à Barcelone, harcelant la défense adverse notamment. Ce qui risque ensuite de se faire sentir au niveau de la fraîcheur physique.

Il faut également prendre en compte le fait qu'il était en partie assez dépendant de Lionel Messi. Depuis qu'il est arrivé en Catalogne en provenance de Liverpool, les deux hommes ont totalisé 478 buts et 244 passes décisives. Un duo de choc qui va se briser, et Luis Suarez n'aura donc plus droit à tous ces caviars dont il pouvait bénéficier même lorsque l'équipe ne tournait pas vraiment. On devrait voir un Pistolero qui devra être un peu plus auto-suffisant. Le natif de Salto aura probablement besoin de retrouver ce rôle de renard, profitant de quelconque ballon traînant dans la surface, ou d'une erreur de la défense adverse, pour expédier le cuir au fond. Il faudra également qu'il réapprenne à lancer ses appels de plus bas sur le terrain pour prendre la défense dans le dos sur les situations de contre ou de transition rapide.

Quel est le partenaire idéal d'attaque pour lui ?

Ses partenaires vont d'ailleurs avoir un rôle majeur dans son intégration. Un joueur comme João Félix devra par exemple réussir à établir une connexion optimale avec son nouveau partenaire de l'attaque. Reste aussi à voir qui l'accompagnera vraiment devant, puisque Diego Simeone dispose de plusieurs possibilités. Il peut par exemple aligner le Portugais et l'Uruguayen ensemble devant dans son 4-4-2, tout comme continuer de faire jouer le petit prodige lusitanien sur le côté droit pour laisser place à Diego Costa ou Angel Correa aux côtés du légendaire attaquant de la Celeste. Ce qui donnerait un visage particulièrement offensif à l'équipe, ce à quoi le charismatique entraîneur argentin ne nous a pas forcément habitués. En revanche, Marcos Llorente, qui s'est découvert de sacrés talents d'attaquants après la trêve du coronavirus, peut-être un bon compromis pour accompagner le nouveau galactique de l'Atleti, en plus d'être un joueur également capable de fournir des bons ballons à son nouveau coéquipier.

L'avantage, et ce dont le joueur ne pouvait pas forcément profiter à Barcelone, c'est que l'Atlético a de bons centreurs, ce qui peut s'avérer utile pour l'Uruguayen, plutôt bon dans le jeu aérien, plus grâce à sa capacité à bien se placer à la retombée des ballons plus que par ses capacités physiques. Sur le côté gauche, Renan Lodi est ainsi capable d'envoyer de belles galettes à destination de son crâne, alors qu'à droite, des joueurs comme Kieran Trippier ou Sime Vrsaljko sont aussi de bons centreurs. Lorsqu'ils jouent à des positions un peu plus excentrées, Félix, Koke ou Saúl Ñíguez peuvent aussi mettre de bons ballons dans la surface. Luis Suarez va donc devoir s'adapter, tout comme ses partenaires vont devoir s'adapter à leur nouvelle référence offensive. Mais sur le papier, tout est fait pour que la dernière grosse aventure de la star uruguayenne soit un succès...