José Anigo devient directeur du football de l'Olympiacos !

Son arrivée était imminente, elle est désormais officielle. Ancien directeur du football et coach de l'OM où il a multiplié les casquettes entre 2001 et 2015, José Anigo retrouve un poste du côté de l'Olympiacos. L'homme de 61 ans qui était passé comme coach à l'Espérance de Tunis, à Levadiakos et au Panionos avait connu un passage entre octobre 2019 et juin 2020 à Nottingham Forest comme directeur du recrutement.

Un club dont le propriétaire Evángelos Marinákis détient aussi l'Olympiacos et en est le président. «L'Olympiacos annonce que José Anigo prend la relève en tant que directeur du football. Anigo, parallèlement à son nouveau rôle, reste le directeur de l'Olympiakos Academy et fera le lien entre le fonctionnement de la première équipe, de la deuxième équipe et des départements d'infrastructure» peut-on lire dans un communiqué.