Deux anciens Marseillais à l'Olympiakos

Deux anciens de la maison marseillaise pourraient se retrouver du côté de la Grèce. Selon les informations de Sportime, José Anigo, ancien directeur du football et entraîneur de l'OM (entre 2001 et 2015), et Michel, lui aussi ancien coach de l'équipe olympienne (entre août 2015 et avril 2016), pourraient se retrouver du côté de l'Olympiakos.

La suite après cette publicité

Le premier devrait prochainement être nommé en tant que directeur technique et du scouting du club du Pirée, tandis que le second en va en devenir l'entraîneur.