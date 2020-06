Liga NOS : le FC Porto surpris par Famalicao

Après la victoire de Portimonense contre Gil Vicente (1-0) en ouverture de la 25e journée de Liga NOS, c'était au tour du FC Porto (1er, 60 points) de faire son grand retour, avec un match contre Famalicao (7e, 37 unités) à l'Estadio Municipal de Famalicao. En cas de succès, les Dragões pouvaient prendre provisoirement quatre points d'avance sur le Benfica Lisbonne, qui défiera Tondela jeudi soir (20h15). Mais le leader du championnat a chuté (1-2)...

Après une première période sans le moindre but, Martins ouvrait le score pour les locaux, seulement trois minutes après la reprise (48e). Grâce à Corona, les visiteurs égalisaient à la 74e minute mais quatre minutes plus tard, Pote redonnait l'avantage aux siens (78e, 2-1), qui résistaient pour s'imposer. Avec cette défaite, le FC Porto peut donc perdre sa place de leader dans quelques heures. Famalicao, de son côté, grappille quelques place et s'installe au cinquième rang.