FC Barcelone : Ousmane Dembélé a frappé fort

Quelle belle soirée. Ousmane Dembélé a envoyé un message très fort cette nuit face à la Juventus. En l'espace de quelques minutes, en première période, il a signé deux véritables golazos. Deux actions individuelles sur lesquelles on a pu voir toute sa classe, avec des défenseurs adverses mystifiés, de l'audace, du courage, et deux finitions parfaites. Tout ce qu'on demande au Français en somme qui, outre ces deux réalisations qui ravissent les Barcelonais, a rendu une très bonne copie créant du danger en permanence sur son flanc droit.

« C'est un joueur différent, spécial. Il doit être plus régulier, marquer plus de buts et donner plus de passes décisives, ce qui a déjà été amélioré la saison dernière. Depuis novembre de l'année dernière, quand nous (son staff technique) sommes arrivés, je vois un Dembélé heureux . Il est toujours impliqué et l'a montré. C'est pourquoi j'ai tant insisté pour qu'il reste », a lancé Xavi, son principal défenseur, après la rencontre. Parfois critiques sur son niveau, et agacés par le feuilleton qui a duré des mois, les médias catalans ont eux aussi été séduits cette nuit.

Les journalistes catalans sont à ses pieds

Le match ayant été joué tard dans la nuit, il n'est logiquement pas sur les unes des journaux bouclés aux alentours de minuit, mais c'est bien lui qu'on voit sur la majorité des articles de sites comme Mundo Deportivo et Sport. « Le meilleur Dembélé est de retour », peut-on ainsi lire dans Sport, où on lui accorde un joli 8/10 dans les notes du match, étant ainsi le joueur le mieux noté du match côté catalan. « Il a tenté de faire des différences pour avoir des arguments en sa faveur dans son duel avec Raphinha. Et il l'a fait de la meilleure des manières », écrit le média.

Mundo Deportivo lui attribue aussi un joli commentaire : « le Français a accepté le défi, et il a signé les deux actions de l'après-midi avec deux superbes zigzags dans la défense ». Et dans un article signé par Santi Nolla, le directeur du média, on peut lire que « si Raphinha a fait la une face au Real Madrid, Dembélé n'a pas voulu rester en marge et a fait ce qu'il sait faire de mieux avec deux actions de crack ». Dans les journaux barcelonais, on signale donc la concurrence énorme qu'il y aura au sein de l'effectif, et surtout entre le Français et le Brésilien. S'il y en a un qui se frotte les mains, c'est Xavi !