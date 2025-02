Lille a demandé le report de son match contre le PSG

C’est la rançon de la gloire. Qualifié pour les 1/8es de finale de Ligue des Champions, le LOSC va devoir faire avec un calendrier ultra-resserré. Samedi prochain, les Dogues sont censés se déplacer à Paris pour y affronter le PSG, avant de se rendre à Dortmund trois jours plus tard (le mardi 3 mars) pour un 1/8e de finale aller de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Mais selon les informations du journal L’Équipe, Lille a réclamé le report de la rencontre face à Paris, afin de bénéficier de plus de temps pour préparer son échéance européenne. Cette demande a été formulée dans la foulée du tirage au sort auprès de la Ligue, et en cas de validation, elle offrirait aussi aux Parisiens une récupération plus longue. Pour rappel, le PSG est censé enchaîner trois matchs face à Saint-Brieuc (le 26 février), Lille (le 1er mars) et Liverpool (le 4 mars) en une semaine.