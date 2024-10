Auxerre annule sa réserve technique face à l’OL

Ce dimanche après-midi, l’OL a été tenu en échec par Auxerre (2-2). En première période, un fait de jeu a fait réagir. L’arbitre de la rencontre a sifflé un penalty après intervention du VAR alors qu’il semblait siffler sortie de but dans un premier temps. Mécontent, le staff de l’AJA, estimant que l’arbitre avait déjà sifflé au moment de revenir sur l’action d’avant (ce qui n’est pas autorisé), avait déposé une réserve technique en plein match. Cela avait notamment retardé le penalty de 15 minutes.

La suite après cette publicité

Mais après la rencontre, Christophe Pélissier s’est présenté au micro de DAZN pour revenir sur cette situation et annoncer que le club n’allait pas maintenir sa réserve. «L’arbitre de touche me dit que le ballon est sorti. Après le VAR, le 6m est joué, donc c’est fini, tu ne peux pas revenir sur un deuxième temps de jeu. Je trouve que c’est sévère. Je ne parle pas de la faute, car elle y est. Je trouve que l’interprétation est sévère. Le drapeau est levé, il siffle, mais il me dit qu’il a sifflé après. Mais il laisse partir le 6 mètres, donc ça joue. Peut-être que l’arbitre ne donne pas l’autorisation de le tirer, mais bon, on ne va pas parler que de ça aujourd’hui. Non, nous n’allons pas confirmer la réserve, j’ai vu l’arbitre à la fin, on a discuté. On va retenir le positif, et on va parler de ça maintenant. » Tout se termine bien et cela a sans doute été aidé par le résultat final (2-2).