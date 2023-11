Vinicius Jr, l’agent secret du Real Madrid

Voir les joueurs échanger sur les réseaux sociaux n’a plus rien de surprenant de nos jours. Sur Instagram, comme sur X, nombreux sont les footballeurs qui communiquent avec leurs adversaires, avant qu’ils ne deviennent coéquipiers, parfois. C’est le cas de Jude Bellingham, qui était presque harcelé de messages par Vinicius Jr lorsqu’il évoluait encore au Borussia Dortmund. «Je lui ai envoyé des messages presque tous les jours et lui ai dit de venir à Madrid», racontait-il. Le Brésilien, très habile sur le net comme sur le pré, est d’ailleurs selon AS, le principal agent du Real Madrid.

La suite après cette publicité

Et pour cause, l’ailier madrilène est très apprécié sur la scène européenne par les joueurs eux-mêmes et celui-ci n’hésite pas à louer les qualités de certains d’entre eux. Récemment, c’est avec Alphonso Davies que Vinicius Jr est lié. Le Canadien a aimé une publication du Brésilien qui citait "Nouvelle ère" après le Clasico remporté. Avant ça, l’attaquant de 23 ans avait souhaité un «Joyeux anniversaire, mon frère» au latéral du Bayern, qui se rapprocherait du Real Madrid. Au fil des années, l’ancien joueur de Flamengo se mue en recruteur n°1 pour attirer d’autres grands talents à la Casa Blanca. En 2019, déjà, "Vini" avait posté une photo sur Instragam aux côtés de Kylian Mbappé qu’il qualifiait de «Crack». Si sa persévérance a marché pour Jude Bellingham, à voir si elle marchera pour le natif de Bondy et le Canadien du Bayern Munich…