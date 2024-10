Les confidences de Messi sur l’objectif Coupe du Monde 2026

Dans sa quête à la Coupe du Monde 2026, l’Argentine espère évidemment compter sur Lionel Messi. Mais lui, reste conscient que son état de forme conditionnera sa participation, comme il l’a une nouvelle fois répété. Ce jeudi, l’Argentin s’est livré au micro du journal madrilène Marca, qui l’a mis à l’honneur en lui remettant un trophée de «joueur le plus titré de l’Histoire».

La suite après cette publicité

«J’ai toujours dit que les choses arrivent pour une raison et que je n’anticipe jamais les événements. Je vis au jour le jour. Quand viendra le temps d’aller à la Coupe du Monde… Nous verrons. J’espère pouvoir continuer à performer à ce niveau. Quand je me sens bien et que je m’amuse.. Je suis heureux. Mais je ne me fixe pas d’objectif pour y arriver.»