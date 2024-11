PSG, homophobie : Luis Enrique s’étonne de ne voir que le Parc être sanctionné

Dernièrement, la tribune Auteuil a été partiellement fermée en raison de chants homophobes. Interrogé sur cette mesure, Luis Enrique a réaffirmé son soutien à la lutte contre l’homophobie. Mais l’Espagnol regrette que ces sanctions ressemblent davantage à un effet d’annonce.

« Le club et moi condamnons tout type de violence et acte homophobe. Mais je ne vois que des sanctions contre le PSG, la tribune est fermée tous les quatre matins, mais dans les autres stades, on entend de tout et il n’y a aucune sanction », a-t-il confié en conférence de presse.

