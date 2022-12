Juventus : le retour de Paul Pogba se précise

Revenu l'été dernier à Turin, Paul Pogba (29 ans) n'a pas encore joué la moindre rencontre cette saison. Il est blessé et a même dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais, dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport a rapporté une bonne nouvelle concernant la "Pioche". Il est parti 15 jours aux États-Unis avec membre du staff médical de la Juventus, pour profiter, mais aussi travailler pour revenir le plus vite possible.

L'actuel troisième de Serie A se déplacera à Cremonese le 4 janvier pour la reprise du championnat, et cela semble être un objectif pour Pogba afin de disputer quelques minutes et se remettre en jambes. L'idée est que le milieu de terrain soit dans les meilleures conditions possibles pour le gros déplacement à Naples, le 13 janvier prochain.