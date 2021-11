Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang a failli signer à Tottenham

Voilà qui a de quoi faire frissonner plus d'un supporter d'Arsenal. Pour Sky Sports, dans une vidéo diffusée vendredi, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) s'est laissé aller au traditionnel jeu des questions-réponses avec les fans des Gunners. Après avoir évoqué plusieurs sujets, comme le style vestimentaire de ses partenaires comme Mohamed Elneny ou encore les goûts musicaux de Kieran Tierney et les célébrations de Bukayo Saka et d'Emile Smith Rowe, le capitaine du club londonien a été interrogé sur l'éternel rival, Tottenham. À la question « qu'avez-vous pensé lors de la signature d'Antonio Conte à Tottenham ? », le Gabonais a d'abord répondu, tout en pouffant de rire « je m'en fiche ! Je suis très honnête, je m'en fiche ».

La suite après cette publicité

Dans la foulée, le n°14 d'Arsenal s'est vu poser la question suivante : « préféreriez-vous prendre votre retraite ou signer à Tottenham ? » Ce à quoi l'ancien buteur du BvB a répondu « Vous n'avez pas besoin de poser la question, vous connaissez déjà la réponse ». Et PEA de développer « Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a quelques années, quand j'étais à Saint-Étienne ou au moment où je débutais à Dortmund, je ne sais plus trop, j’étais proche de signer à Tottenham. En fin de compte, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'ai visité les installations, le stade, White Heart Lane, et le lendemain, ils n'ont jamais rappelé ni donné de nouvelles ». Sacrée révélation de Pierre-Emerick Aubameyang, qui fait en tout cas aujourd'hui le bonheur des Gunners.