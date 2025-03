Brésil : encore une terrible nouvelle pour Neymar…

Son retour à Santos a logiquement enflammé le Brésil, mais il a vite tourné au cauchemar. Après plusieurs prestations intéressantes dans le championnat paulista, à l’image de ses matchs contre Agua Santa ou l’Inter Limeira, et son bon quart de finale face au RB Bragantino, l’ancienne vedette du PSG et du FC Barcelone a encore été victime de pépins physiques. Il avait même été retenu pour le dernier rassemblement de la sélection brésilienne, mais il avait dû déclarer forfait suite à cette blessure à l’ischio qui le tient éloigné des terrains depuis un mois.

Un coup dur pour celui qui voulait se relancer, et éventuellement rebondir en Europe au terme de son contrat de six mois avec Santos, lui qui nourrit toujours l’espoir de retourner au FC Barcelone selon divers médias. Mais depuis, Neymar a refait du Neymar, et il est déjà question de carnaval, de soirées arrosées et animées et de scandales sexuels. Pire encore, il pourrait recevoir une très mauvaise nouvelle dans les jours à venir…

Neymar, contre Jorge Jesus

Effectivement, le Brésil se cherche un nouveau sélectionneur, et envisage de donner son banc de touche à… Jorge Jesus, qui n’était autre que le coach de Neymar à Al-Hilal. Et ça s’était plutôt mal passé entre les deux hommes. Le Portugais n’avait pas hésité à le tacler publiquement, et ça n’avait pas plu à la star, et il l’avait même écarté de l’équipe. « J’ai été très contrarié par les propos de Jorge Jesus, lorsqu’il a dit que je n’étais pas au même niveau que l’équipe », avait même confié Neymar à son arrivée à Santos Autant dire que la possible arrivée de Jesus sur le banc de la Canarinha n’est pas une bonne nouvelle pour Neymar… « Je suis un joueur, je n’ai rien à voir avec ça. Ne m’impliquez pas là-dedans, non. Je n’ai rien à voir et je suis en dehors de ça », confiait-il ce week-end, sans vouloir se mouiller.

Mais en coulisses, il est inquiet. Comme l’indique le média brésilien R7, il aurait même demandé à la CBF, la Fédération Brésilienne, de ne pas embaucher Jorge Jesus. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain serait plutôt pour un retour de Tite au poste de sélectionneur. Mais la CBF ne va pas écouter le joueur et Jesus reste le favori, toujours selon R7. Autant dire que ça sent le roussi pour Neymar en sélection…