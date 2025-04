Le Brésil s’apprête à vivre un nouveau scénario cauchemar pour Carlo Ancelotti

Quasiment le même scénario. Rappelez-vous l’été 2023 et cette déclaration d’Ednaldo Rodriguez, président de la Fédération brésilienne de football (CBF) : « Diniz a un style de jeu similaire à l’entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti. Ils ont presque le même style de jeu ». La Copa América a bien eu lieu, mais Carlo Ancelotti n’était pas sur le banc du Brésil, et pour cause, il avait finalement prolongé son contrat avec le Real Madrid, qui le lie désormais jusqu’en 2026.

Pourtant, depuis plusieurs jours, une grande partie de la presse espagnole relaie à nouveau l’information d’un accord entre la CBF et Carlo Ancelotti pour une prise en main de la sélection à l’issue de la saison actuelle. Ce qui signifie donc que le coach italien renoncerait à sa dernière année de contrat avec le Real Madrid, avant même de savoir si son président Florentino Pérez veut le conserver malgré la saison compliquée vécue. Ce scénario va à l’encontre de ce qu’a déclaré Ancelotti à plusieurs reprises. À savoir : « je suis bien à Madrid, et je ne partirai que lorsqu’ils me mettront dehors. »

Florentino Pérez a le destin d’Ancelotti entre ses mains

Le journal italien La Gazzetta dello Sport rappelle donc ces faits ce mardi, et fait l’état des lieux. Non, Carlo Ancelotti n’a toujours pas dit oui à la Fédération brésilienne, car il attend de savoir ce que le Real Madrid compte faire de lui et de sa dernière année de contrat. Jamais il n’acceptera un contrat ailleurs avant cela. Or, il n’a pas encore fait le point avec Florentino Pérez sur ce sujet, et attend d’avoir le retour du président madrilène avant d’accepter la généreuse proposition brésilienne. De plus, la Gazzetta ajoute un suspense supplémentaire, en précisant que deux clubs pourraient aussi faire basculer Ancelotti.

L’AS Roma, actuellement entraînée par Claudio Ranieri, et l’AC Milan, coaché par Sergio Conceição, pourraient jouer sur la corde sensible pour convaincre Ancelotti de rempiler en Serie A, alors qu’il avait annoncé que le Real Madrid serait son dernier club entraîné. Il y a donc encore des étapes à franchir pour la sélection brésilienne avant de réellement considérer l’Italien de 65 ans comme son futur sélectionneur. Ce n’était pourtant pas faute d’avoir été prévenu !