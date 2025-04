Real Madrid : le Brésil accélère et offre un pont d’or à Carlo Ancelotti !

Le Real Madrid est sur le point de connaître sa pire saison depuis longtemps. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions la saison passée, les Merengues pourraient finir la saison qu’avec une simple Supercoupe d’Europe remportée en début de saison face à l’Atalanta Bergame. Pour éviter un tel affront, les coéquipiers de Kylian Mbappé devront espérer rattraper leur retard de quatre points sur le FC Barcelone en tête de la Liga et remporter la Coupe du monde des clubs qui aura lieu de juin à juillet. En attendant, la tension est à son paroxysme dans la capitale. Une nouvelle fois défait dans un Clasico cette saison, les Madrilènes ont eu un comportement assez honteux hier face à leur rival de toujours.

La suite après cette publicité

Outre la pression mise sur l’arbitrage avant le match, les pensionnaires du Santiago-Bernabeu n’ont pas su se canaliser après de nombreuses décisions arbitrales qu’ils ont jugées en leur défaveur. Une défaite cruelle en finale de Coupe du Roi face au Barça qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour Carlo Ancelotti. Sur un fil depuis quelques semaines, il semble désormais acquis, avec cette énième désillusion, qu’il s’agit de la dernière saison de l’Italien à Madrid comme le suggère la presse espagnole ce dimanche. Mais voilà, l’ancien entraîneur du PSG ne devrait pas galérer avant de retrouver un nouveau banc.

Le Brésil veut signer Carlo Ancelotti jusqu’en 2030

On le sait depuis plusieurs mois, Carlo Ancelotti est la priorité du Brésil pour reprendre la sélection, à un an de la Coupe du monde aux États-Unis. Selon Relevo, Diego Fernandes, l’émissaire de la Fédération brésilienne de football (CBF) qui a servi d’interlocuteur à l’entraîneur italien ces derniers mois, était à Séville hier soir pour rencontrer à nouveau l’entraîneur et tenter de finaliser l’accord. Fernandes a assisté à la finale de la Coupe du Roi entre Barcelone et le Real Madrid, comme il l’avait fait la semaine dernière lorsqu’il avait été aperçu au match de Ligue des Champions contre Arsenal à Santiago Bernabéu.

La suite après cette publicité

Bien qu’un accord existe entre Ancelotti et le Brésil, et que les Auriverdes propose un contrat à long terme très similaire à celui dont dispose actuellement Carlo, rien n’a encore été signé. Ce dimanche, le média espagnol explique que le Brésil souhaite dissiper les doutes que pourraient avoir Ancelotti en lui proposant un contrat jusqu’en 2030. Ainsi, "Carletto" serait lié à la Selecao jusqu’à la Coupe du monde qui aura lieu au Maroc, en Espagne et au Portugal. Un pont d’or qui pourrait définitivement convaincre Ancelotti dont les jours sont comptés à Madrid.