OM : Kevin Strootman est fixé pour son avenir

« Rester ici ? C'est une chose compliquée, il faut voir ce que Marseille veut faire de moi ». Il y a environ deux semaines, Kevin Strootman s'exprimait sur son avenir. Le milieu de terrain de 31 ans réalise une bonne saison au Genoa, où il est prêté par l'OM, à tel point que l'écurie de Serie A voudrait le conserver indéfiniment.

Le joueur qui compte 4 passes décisives en Serie A et qui est sous contrat jusqu'en 2023 aurait même décidé de rester chez les Rossoblu si on se fie à ce qu'affirmait la Gazzetta dello Sport dans la journée de mardi. Seulement, on le sait, son salaire difficile à assumer pour l'OM (550.000 € brut mensuels) est, logiquement, également difficile à prendre en charge pour l'écurie de Serie A, engluée en deuxième partie de tableau.

Il est trop cher pour le Genoa

Aujourd'hui, c'est du 50/50, avec les deux clubs qui se divisent donc les émoluments de l'ancien de la Roma. Mais comme l'explique La Provence, le milieu de terrain ne devrait pas rester au Genoa, qui n'est pas en mesure de lui offrir le même salaire qu'il a actuellement, ne pouvant pas dépasser les 1,5 millions d'euros net annuel. Soit un tiers de son salaire actuel.

Tout porte donc à croire qu'il reviendra dans le sud de la France dès la fin du mois de juin, et Pablo Longoria devra s'arranger pour lui trouver un point de chute, alors qu'un nouveau prêt est aussi envisageable. Point positif pour l'OM : les bonnes performances du Néerlandais en Italie pourraient attiser les convoitises de clubs plus côtés, et donc plus puissants financièrement que le Genoa...