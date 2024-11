L’OM a reçu une réponse pour Raspadori

Hier, plusieurs médias italiens ont révélé que l’OM était très intéressé à l’idée de recruter Giacomo Raspadori, en manque de temps de jeu à Naples. Un joueur que les Partenopei ne bloqueront pas en cas d’offre atteignant au minimum 20 M€. Ce vendredi, Antonio Conte a été interrogé au sujet de l’attaquant de 24 ans, qui a récemment vidé son sac sur son manque de temps de jeu.

«En ce qui concerne Raspadori, c’est comme les autres, c’est un joueur important et fort. Mon intention est de renforcer Naples, pour le présent et pour l’avenir. Cette année, nous ne concourons que dans le championnat et en coupe d’Italie. Nous n’avons pas de matches dans d’autres compétitions et ça devient difficile de lui donner des minutes après les titulaires, cela ne veut pas dire que seuls les titulaires jouent, tout le monde contribue. J’ai laissé partir des joueurs que je trouve forts. Je l’ai fait cet été, même en ayant raison, et nous le ferons en janvier.» De quoi donner un petit espoir à Marseille.