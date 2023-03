LOSC-OL : Corentin Tolisso s’estime heureux du match nul

Quel match ! Ce vendredi, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a été arracher un match nul fou sur la pelouse du LOSC Lille (3-3), après avoir pourtant été mené par deux buts d’écart à deux reprises. De passage au micro de Prime Video après la rencontre, Corentin Tolisso a livré son analyse de cet incroyable scénario.

« C’est compliqué, surtout à chaud. Il faut retenir qu’on est revenus. On a réussi à revenir à 3-3. On a eu la balle du 4-3, ça aurait été vraiment magnifique. C’était un peu serré en première mi-temps, on ne se découvrait pas trop. On a eu une belle occasion avec Bradley. En deuxième mi-temps, comme d’habitude, on ne rentre pas dedans, on se prend un but directement. C’est vraiment des trucs à gommer. Ce qu’il faut retenir, c’est la réaction qu’on a eu et le fait qu’on est revenu à égalité. Mentalement, on n’a rien lâché. Alex nous a fait un bien fou quand il est rentré avec ses deux buts et son âme de leader. Malheureusement, on était venu ici pour gagner. Au vu du match, on peut être un peu content du 3-3. Il va falloir gagner des matchs, surtout le prochain contre Nantes. »

