Bordeaux : un club de MLS accélère pour Alberth Elis

L’été dernier, en plein flou économique, les Girondins de Bordeaux, relégués en Ligue 2, avaient été contraints de se séparer de plusieurs joueurs pour survivre. L’attaquant hondurien Alberth Elis, auteur d’une belle saison malgré la relégation, était très proche d’un départ mais avait finalement été conservé par la direction. Mais cette saison, l’attaquant de 26 ans est très loin de son niveau de l’année dernière, n’est plus titulaire et ne cache pas son envie de départ depuis le début de saison.

Auteur de 1 but et 2 passes décisives en 19 matches cette saison, Elis n’a plus la tête à Bordeaux qui cherche à le vendre pour se renforcer en attaque. Selon nos informations, les Girondins de Bordeaux ont reçu une offre d’un club de MLS (dont le nom n’a pas encore fuité) pour l’ancien de Boavista. La direction bordelaise espère que les négociations aboutiront. En cas de départ dans les prochaines heures, Bordeaux reviendra à la charge pour Jeremy Livolant avec une nouvelle offre. Pour rappel, l’attaquant de Guingamp de 25 ans est la priorité des Girondins en attaque lors de ce mercato comme nous vous l’avons révélé il y a quelques jours.

