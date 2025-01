Francfort : Omar Marmoush ne ferme pas la porte à un départ

Omar Marmoush est l’un des éléments les plus en vus de cette saison 2024/2025. L’attaquant de l’Eintracht Francfort est en feu depuis le mois d’août : avec 13 buts en 15 rencontres de Bundesliga, l’Égyptien ne pointe qu’à une petite longueur d’Harry Kane. Forcément, ces performances XXL attirent le regard des plus gros clubs d’Europe, notamment celui de Manchester City. Mais l’ancien joueur de Wolfsburg semble pour le moment uniquement focalisé sur son aventure avec le club allemand, auquel il a déclaré sa flamme.

Dans une interview accordée à Welt, l’avant-centre de 25 ans a expliqué à quel point il voulait réussir sous le maillot de l’équipe dirigée par Dino Toppmöller : « Ce que je peux promettre aux fans, c’est que je donnerai tout à chaque match pour l’Eintracht. Je ne pense pas à un transfert. Je vis ici et maintenant et je profite de mon temps à Francfort. » Interrogé sur son avenir, le droitier a néanmoins botté en touche : «Je me sens très bien ici. L’Eintracht a cru en moi et m’a donné sa confiance. Je veux rendre cette confiance avec de bonnes performances et des buts. Ce qui se passe dans un avenir lointain ne m’inquiète pas pour le moment. Mon attention est complètement dirigée vers la saison en cours. Je veux continuer à donner le meilleur de moi-même afin qu’à la fin de la saison, nous puissions dire en tant qu’équipe : "nous avons accompli quelque chose de grand."»