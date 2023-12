EdF : Didier Deschamps donne des nouvelles après son opération

Didier Deschamps est passé sur le billard. Gêné par des problèmes récurrents au dos, le sélectionneur de l’équipe de France a été contraint de passer sur la table d’opération à l’issue des éliminatoires de l’Euro 2024. Manquant le tirage au sort du prochain championnat d’Europe qui se tiendra en Allemagne l’été prochain, le Basque va beaucoup mieux mais doit «encore se ménager» comme il l’a exprimé au Figaro, ce jeudi. En attendant, le champion du monde 2018 «prend son mal en patience» sur la Côte d’Azur avant d’effectuer son retour sur le pont en mars prochain à l’occasion d’un match amical contre l’Allemagne.

«Vous pouvez me faire confiance pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Je sais que l’attente et l’exigence sont toujours aussi importantes. Nous nous jetterons dans la bataille avec beaucoup d’ambition. Le très haut niveau est impitoyable. On sera face à de très belles nations mais avec toute notre énergie, nous ferons en sorte d’aller le plus haut possible. Nous allons encore partager de très belles émotions ensemble», avait-il exprimé dans un premier temps début décembre lors d’une assemblée générale de la FFF. Pour rappel à l’Euro 2024, la France affrontera les Pays-Bas, l’Autriche et un barragiste dont l’identité demeure toujours inconnue.