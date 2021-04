OM-Strasbourg : les notes du match

Objectif Europe. L'OM s'est mis en quête d'obtenir la 5e place de Ligue 1, qualificative pour l'Europa League, un moindre mal après une saison globalement ratée. Mais lors de la réception de Strasbourg au Vélodrome ce vendredi soir, les troupes de Jorge Sampaoli n'y étaient pas et ont dû se contenter d'un nul 1-1. Malgré les présences de Milik devant, de Thauvin, Payet, Rongier ou encore Alvaro dans le onze, les Olympiens ont semblé en panne d'inspiration face à une équipe alsacienne courageuse, concentrée, et emmenée par un bon Liénard. Menés au score en fin de rencontre, ils ont même dû courir après le score et ne doivent leur salut qu'à la bonne entée de Dario Benedetto, buteur pour la première fois depuis le 16 janvier.

La première période a donné le ton à une rencontre sans grande occasion de but puisque seul Balerdi avait réussi à inquiéter Sels (17e). Frustré par son équipe qui n'y arrivait pas, Sampaoli a bien tenté de remédier à cette apathie en sortant Rongier et Nagatomo pour Gueye et Luis Henrique avant même l'heure de jeu. L'OM a tenté d'accélérer mais il lui manquait bien trop d'ingrédients. Payet ne trouvait pas le cadre (62e) et Milik centrait trop sa tête (69e). Le Racing semblait pouvoir jouer durant des heures à ce rythme et commençait même à se montrer dangereux, à l'image des tentatives de Liénard (68e, 72e). Sur ce second tir repoussé par Mandanda, le gaucher strasbourgeois envoyait un corner parfait sur la tête victorieuse de Mitrovic (74e). Menés au score, les Marseillais (6ème, 56 points) ont tout de même réussi à se réveiller grâce au Benedetto, buteur en sortie de banc d'une belle tête sur un centre de Gueye (86e). Ce nul n'arrange pas les affaires de l'OM dans la course à l'Europe, alors que Strasbourg (15ème, 38 points) a fait un pas de plus vers le maintien.

L'homme du match : Liénard (7) : un match de haute volée. Le Strasbourgeois a été présent défensivement en aidant bien sa défense centrale quand elle en avait besoin. Il a bien bloqué les angles de passe en étant constamment en mouvement et en suivant bien le bloc marseillais. Si la mission principale était de défendre, il n'a pas rechigné sur les efforts offensifs en se projetant à plusieurs reprises, aussi bien en première période qu'en seconde. S'il a tenté de tromper la vigilance de Mandanda sur deux frappes de loin (68e, 72e), Liénard est surtout celui qui a déposé ce corner décisif sur la tête de Mitrovic (74e). Une juste récompense pour lui, qui a également fait parler la qualité de son pied gauche tout au long du match, également sur les coups de pied arrêtés. Remplacé par Sissoko (76e).

Mandanda (4) : El Fenomeno a eu du travail durant ce match. En première période, il a montré beaucoup de sérénité notamment face à Ludovic Ajorque dans les airs (36e). En seconde période, il doit se reprendre à plusieurs reprises face à Liénard en dehors de la surface (66e, 71e). Il encaisse finalement l’ouverture du score sur ce but de Mitrovic sur corner (73e).

Balerdi (4) : le seul joueur à se procurer une occasion en première période avec cette frappe contrée par Sels (16e). Défensivement, l’Argentin a été plutôt dans le dur dans cette rencontre alors qu’il a dû se confronter à plusieurs reprises à Ajorque. Avec 10 duels remportés sur 19 disputés, 3 dégagements, une intervention, il est monté en puissance en seconde période malgré le but de Strasbourg.

Alvaro Gonzalez (2) : le défenseur espagnol a lui aussi vécu un match difficile. Pas impérial dans ses duels (0 remporté sur 2 disputés) il n’a que rarement été rassurant pour ses partenaires alors qu’il est le joueur expérimenté de cette ligne de 3 centraux. Sa lecture du jeu et des trajectoires le sauve sur quelques situations mais dans les airs ça a été compliqué, à l'image de l'égalisation de Mitrovic (74e).

Caleta-Car (4,5) : de retour dans le onze de départ après avoir purgé sa suspension, le défenseur croate a été le joueur le plus serein de cette arrière-garde olympienne. Pas forcément ultra performant et régulier depuis quelques mois, l’ancien joueur de Salzburg a été le plus solide derrière dans cette rencontre compliquée face à Ajorque surtout.

Lirola (4) : habituellement si à l’aise dans son couloir droite, l’Espagnol a été plutôt fantomatique dans ce match. Strasbourg ne laissant pas beaucoup d’espace derrière, il n’a pas réussi à se tourner vers l’avant comme souvent. Il y a eu du mieux en seconde période alors que les Alsaciens commençaient à fatiguer mais ses centres ont trop rarement été précieux. Pas décisif ce soir, l’intéressé n’a pas été dans un grand soir.

Nagatomo (3) : en difficulté face à Guilbert dans le couloir gauche, le latéral/piston japonais a tenté d’apporter offensivement avec des centres mais parfois non maitrisés. Positionné très haut sur le terrain, l’ancien joueur de Galatasaray a souvent vu le défenseur français passer dans son dos et se procurer des occasions. Remplacé par Luis Henrique (6) à la 56e minute de jeu qui a essayé d’apporter avec sa vitesse et sa qualité technique et qui a offert un super service pour Benedetto (86e), auteur du but égalisateur.

Thauvin (5) : match mitigé pour Flotov. L’international français a eu une grosse activité offensive, tentant toujours d’apporter que ce soit dans l’axe ou sur le côté droit. Le champion du Monde 2018 a créé de nombreuses occasions (2 centres réussis sur 3 tentés, 100% de réussite sur ses passes en profondeurs). Malgré tout il a encore manqué de réussite devant le but, comme trop souvent cette saison. Il a tenté sa chance une seule fois, et sa frappe a été sauvée par Sels.

Kamara (5) : énorme activité dans l’entrejeu pour le minot. Avec 120 ballons touchés, il est le joueur olympien qui a eu le plus de fois le cuir dans cette partie. Défensivement l’international espoirs français a fait le job (6 duels remportés sur 10 disputés) sans pour autant être dans un très grand soir. Remplacé par Benedetto (83e), l’Argentin est entré en fin de match et a planté sur sa première occasion, trois minutes après son entrée en jeu, de la tête en reprenant un excellent service de Luis Henrique (86e).

Rongier (3) : titularisé pour la première fois sous l’ère Sampaoli, l’ancien Nantais n’a pas eu le même rendement que face à Reims la semaine dernière. Plutôt à l’aise défensivement dans l’entrejeu à la récupération (7 duels remportés sur 10), c’est plutôt offensivement que ça a péché (0 passe en profondeur réussie sur 3 tentées). Remplacé par Pape Gueye (57e) qui n’a pas été excellent ce soir, perdant de nombreux ballons à travers ses transitions.

Payet (3) : le meneur de jeu réunionnais, en forme ces dernières semaines, a eu du mal face au bloc bas strasbourgeois. En 90 minutes, il n’a jamais trouvé la clé de la réussite que ce soit à la création des occasions ou à la finition comme sur cette frappe à l’entrée de la surface non cadrée (61e). Trop de déchets dans son jeu pour être décisif ce soir.

Milik (4) : l’attaquant polonais a eu du mal à se montrer en première période. Avec 22 ballons touchés, il a eu du mal à se procurer des occasions (0 tir tenté). Sa première occasion intervient à la 68e minute alors qu’il reprend de la tête un centre de Lirola, mais sa tentative est trop molle pour inquiéter Sels. Face à Mitrovic, Djiku et Koné, il a eu du mal à exister dans les airs. Pas le meilleur match de Milik, mais comme à l’image de l’OM ce soir.

