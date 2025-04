PL : Liverpool s’impose et condamne Leicester à la relégation

Liverpool n’est plus qu’à une victoire du titre. Alors qu’Arsenal a surclassé Ipswich un peu plus tôt dans la journée (0-4), les Reds ne pouvaient pas aller chercher le titre ce dimanche, peu importe le résultat face à Leicester. De leur côté, les Foxes jouaient gros : sans victoire, les coéquipiers de Jamie Vardy seraient condamnés à la relégation, seulement quelques mois après leur retour dans l’élite.

Et finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour ces derniers. Dominés en première période, les locaux ont cru réaliser le coup parfait à la 66e minute de jeu mais le but de Conor Coady a été refusé car Patson Daka a gêné Allison. Dans la foulée, Trent Alexander-Arnold a donné la victoire à Liverpool après un cafouillage sur corner (0-1, 76e). Avec ce succès, Liverpool conserve 13 points d’avance sur Arsenal et sera couronné la semaine prochaine en cas de victoire contre Tottenham. De son côté, Leicester est officiellement relégué en Championship.