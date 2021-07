PSG : Éric Junior Dina Ebimbe dans le viseur de Lens et de Saint-Étienne

Après avoir fait ses premiers pas en Ligue 1 avec le Dijon FCO, Éric Junior Dina Ebimbe (20 ans) a plutôt fait bonne impression. Le polyvalent milieu de terrain appartenant au PSG a ainsi été l'une des seules satisfactions (1 but et 1 passe décisive en 30 matchs) de la triste saison du club bourguignon dans l'élite avec la relégation en Ligue 2 à la clé. Dijon avait ainsi levé l'option d'achat incluse dans le prêt du titi parisien, obligeant le club de la capitale à exercer son droit de véto dans la foulée pour conserver le natif de Stains.

S'il dispose encore de deux ans de contrat à Paris, Éric Junior Dina Ebimbe n'est pas assuré de faire partie de l'effectif de Mauricio Pochettino en 2021-2022. Selon nos informations, le RC Lens, l'AS Saint-Étienne, Bristol, Birmingham, Notthingam Forest et Hoffenheim souhaitent le recruter lors de cette fenêtre estivale 2021. Le souhait du club de la capitale est de prolonger son joueur, puis de le faire partir dans le cadre d'un transfert sec afin d'obtenir une indemnité plus conséquente. Les récentes bonnes performances d'Éric Junior Dina Ebimbe avec le Paris SG, en préparation, pourraient aider la direction des Rouge et Bleu à obtenir gain de cause.