Le PSG va lever sa clause de rachat pour Éric Junior Dina-Ebimbe

Prêté au DFCO, Éric Junior Dina Ebimbe a réussi une saison satisfaisante avec le club bourguignon en inscrivant 1 but et en délivrant 1 passe décisive en 31 matches toutes compétitions confondues. Des performances sportives qui lui ont permis d'intégrer en septembre dernier l'équipe de France U21 et qui ont convaincu Dijon de lever l'option d'achat de 4M€. Dans ce cas de figure, le PSG a souhaité réagir et va utiliser sa contre-option incluse dans le prêt d'Éric Junior Dina-Ebimbe.

Les dirigeants parisiens vont ainsi débourser 2M € pour conserver leur milieu polyvalent de 20 ans. Parallèlement, des discussions autour d'une prolongation de contrat allant jusqu'en juin 2025 ont été entamées entre toutes les parties. Malgré les intérêts de nombreuses écuries allemandes, les Parisiens aimeraient conserver leur titi la saison prochaine afin de l'intégrer dans la rotation de l'effectif.