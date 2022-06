Gareth Bale ironise sur sa retraite

Gareth Bale veut savourer. Ce dimanche, le Pays de Galles a décroché son ticket pour la deuxième Coupe du monde de son histoire en battant l'Ukraine sur la plus petite des marges (1-0). Alors que des bruits de couloirs laissent penser que le capitaine des Dragons et désormais ex-joueur du Real Madrid aurait pu prendre sa retraite en cas d'échec dans la course au Mondial 2022 au Qatar, il a préféré ironisé à ce sujet à l'issue de la rencontre à Cardiff. « Est-ce que ma retraite sera repoussée ? Pour un petit moment (rires) », a-t-il lâché, tout sourire, et ce alors qu'il assure disposer de beaucoup d'offres entre les mains.

Plus sérieusement, au micro de Sky Sports, Gareth Bale a expliqué à quel point cette victoire était importante pour son pays. « Ce résultat est le plus grand de l'histoire du football gallois. Nous sommes fous de joie, nous allons à la Coupe du monde. C'est de quoi sont faits les rêves, c'est ce pour quoi nous avons travaillé depuis que nous sommes arrivés ici. Je suis sans voix, nous sommes si heureux, nous l'avons fait pour tous nos incroyables fans et les mots ne peuvent décrire ce que je ressens en ce moment. C'était un match difficile, je n'ai pas fait grand-chose ces quatre dernières semaines à cause de mon spasme au dos, c'était dur de passer le match mais le plus important était de passer. »