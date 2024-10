Udinese, Hassane Kamara : « Cette année sera l’une de mes plus belles saisons de ma carrière »

Foot Mercato : pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Udinese en août 2023 ?

Hassane Kamara : j’étais avec Watford en Championship (D2 anglaise) et l’Udinese a toqué à ma porte. La proposition était intéressante, car elle me permettait de découvrir un tout nouveau championnat, la Série A. Je ne connaissais pas trop le club ni le championnat. Mais au final, j’ai été agréablement surpris des installations, de la qualité des matchs… On a quand même vécu une saison très difficile (15e place lors de la saison 2023-2024), mais ça m’a permis de grandir, d’apprendre davantage pour ma première saison en Italie. Et aujourd’hui, notre début de saison est réussi et j’espère que ça va continuer comme ça.

FM : depuis votre arrivée, vous n’êtes plus un latéral gauche, mais plutôt un piston. Est-ce que ce positionnement plus haut sur le terrain vous attire ?

HK : j’apprécie beaucoup ce nouveau rôle, il me donne plus de libertés pour attaquer. Avant d’arriver en Italie, je n’avais jamais joué au poste de piston. J’étais aligné la plupart du temps dans des défenses à quatre. Et je pense que maintenant, l’aspect défensif quand tu es latéral gauche n’est plus si important que ça. Si on regarde les meilleurs à leur poste dans le monde, ce sont plus leurs qualités offensives qui font d’eux les meilleurs. Donc, en jouant piston, je suis plus porté vers l’avant et ça m’aide à montrer ce que je peux faire en phase offensive. C’est ce qui va me permettre de franchir une étape. Kosta Runjaic (entraîneur de l’Udinese) me donne beaucoup de libertés : il veut que je sois haut et que je participe encore plus au jeu.

« Je pense que cette année sera l’une de mes plus belles saisons de ma carrière »

FM : allons avoir droit à la meilleure version de Hassane Kamara cette saison ?

HK : pour l’instant, c’est parti pour être le cas. Sur le plan collectif, on a très bien commencé notre saison. Me concernant seulement, je me sens de mieux en mieux. Petit à petit, j’intègre les cadres de ce vestiaire. Je pense vraiment que cette année sera sans doute l’une de mes plus belles saisons de ma carrière.

FM : douze nouveaux joueurs sont arrivés à Udinese durant le mercato d’été. Un mélange de jeunes joueurs et d’éléments plus expérimentés, à l’instar d’Alexis Sánchez. Le club compte également plusieurs joueurs français ou francophones dans ses rangs, comme Florian Thauvin. Quelle relation avez-vous avec eux ?

HK : Alexis Sánchez s’est blessé, donc je n’ai pas eu la chance de passer beaucoup de temps avec lui. Concernant les « Français », il n’y a pas que Florian Thauvin. On peut compter Christian Kabasele (ex-coéquipier à Watford, arrivé cet été) ou encore Arthur Atta (arrivé en prêt du FC Metz), qui ont aussi de très bonnes qualités. C’est toujours un plus d’avoir plusieurs joueurs francophones dans l’équipe parce que ça permet de communiquer plus facilement. Surtout lorsque tu arrives dans un nouveau pays, ce n’est jamais simple. J’ai mon petit groupe avec les francophones, dont fait partie Florian, et ça m’aide à avoir un quotidien plus « facile ».

FM : Florian Thauvin a été présélectionné pour la prochaine liste de Didier Deschamps. Êtes-vous surpris par son début de saison remarquable et ce possible retour en équipe de France ?

HK : très honnêtement, vraiment pas. Il a toujours été un très bon joueur. Maintenant, le football est un milieu compliqué, c’est loin d’être simple tous les jours. Il a connu une période difficile au Mexique (Tigres de Monterrey, entre juillet 2021 et janvier 2023). Mais depuis que je suis là, je l’ai toujours trouvé performant. Certains se concentreront sur les statistiques, mais si on regarde bien ses matchs de la saison passée et qu’on fait un montage de toutes ses actions, les gens verront qu’il est encore en forme. Vu qu’on est haut dans le classement et qu’il a été décisif (trois buts et une passe décisive en cinq rencontres), il est un peu plus médiatisé et il a la chance d’être pré-sélectionné. C’est très bien pour lui, mais franchement, ça ne surprend personne ici. On lui a même attribué le numéro 10 et le brassard de capitaine, ce n’est pas pour rien.

FM : quels sont les objectifs du club cette saison en Serie A ?

HK : il faut qu’on reste calmes et conscients, donc je dirais qu’on joue le maintien en Série A. On va essayer d’avoir les 40 points nécessaires pour rester dans l’élite, le plus rapidement possible. Et si c’est le cas, on se permettra de penser à autre chose. L’année dernière, on a obtenu notre maintien à la toute dernière journée du championnat en marquant à 15 minutes de la fin du match (but de Keinan Davis, contre Frosinone ; 0 - 1). Cette année, on va essayer de se mettre à l’abri le plus rapidement possible. Et si on réussit à faire ça, on se projettera sur autre chose dans un second temps. On veut faire les choses étape par étape.

« Dybala, l’un des meilleurs joueurs que j’ai pu affronter dans ma carrière »

FM : quels joueurs vous ont le plus impressionné en Serie A ?

HK : Paulo Dybala (AS Roma), je ne pensais pas qu’il était aussi fort. Il sait tout faire avec le ballon : comment le protéger, orienter le jeu, il est rapide et très bon techniquement… C’est un attaquant complet. C’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai pu affronter dans ma carrière. Joshua Zirkzee (ex-Bologne, aujourd’hui à Manchester United) m’a surpris par son aisance technique malgré sa taille. Également Matiás Soulé (prêté à Frosinone par la Juventus la saison passée, aujourd’hui à l’AS Roma), c’est un super joueur.

FM : vous avez joué en Premier League, en Ligue 1, en Série A et en Championship. Quel est le championnat le plus relevé selon vous ?

HK : de loin, le championnat anglais. Je mettrai ensuite la Serie A devant la Ligue 1. Si on regarde la scène européenne, c’est évident que le championnat italien est meilleur que la ligue française. Moi-même, avant de découvrir la Serie A, je pensais que ce n’était pas un si grand championnat que ça. Mais honnêtement, c’est magnifique. En plus de ça, l’Italie est un vrai pays de football. Les stades, peu importe les équipes, sont souvent pleins. Tu joues contre plein de belles équipes : le Napoli, l’Atalanta, la Fiorentina, l’AC Milan… Et je mettrai en dernière la Championship.

FM : un de vos anciens coéquipiers à Watford en Championship, Ismaël Koné, a rejoint l’Olympique de Marseille cet été. Que pensez-vous de son transfert à l’OM ?

HK : c’est un jeune joueur qui a déjà une expérience sur la scène internationale avec sa sélection (24 sélections avec le Canada). C’est un milieu de qualité. Il est bon techniquement, il a bon abattage physique et il a une forte capacité de projection. Donc non, ça ne m’a pas étonné plus que ça de voir que Marseille s’intéressait à lui et l’a recruté. Au contraire, j’étais très content pour lui et j’espère qu’il va continuer à engranger de l’expérience.

« Reims, c’est l’aventure la plus importante de ma carrière »

FM : vous avez joué au Stade de Reims entre 2015 et 2020, comment jugez-vous votre aventure rémoise ?

HK : c’est l’aventure la plus importante de ma carrière parce que déjà, j’ai fait cinq ans et c’est là-bas que j’ai tout appris, c’est là que je me suis forgé en tant que professionnel. J’ai vécu des moments difficiles, mais j’ai aussi pris énormément d’expériences. C’est à Reims que je suis devenu latéral gauche, alors que j’étais un milieu gauche de formation. C’est à partir de l’année de notre titre en Ligue 2 (2018) que mon poste a changé.

FM : votre signature à Nice en juillet 2020 vous a-t-elle permis de passer à une étape supérieure dans votre carrière ?

HK : évidemment, puisqu’on jouait l’Europe ! Nice est un club qui avait d’autres ambitions, j’ai passé un cap. C’était une superbe période de ma carrière, car c’était un beau club avec de belles installations et qui m’a permis de faire de superbes rencontres. J’ai fait mes débuts sur la scène européenne, donc bien sûr, j’ai passé une belle période au Gym.

FM : qui voyez-vous remporter le championnat de France cette saison ?

HK : pour cette année, je vois bien le Paris Saint-Germain finir une nouvelle fois champion. On ne peut jamais prédire en avance le résultat parfait. Par exemple, on ne pensait pas que Lille allait finir champion, il y a trois ans. On se disait qu’ils allaient craquer et, finalement, ils sont terminés premiers.

« Je suis un joueur disponible pour la sélection »

FM : votre dernière sélection avec la Côte d’Ivoire remonte à novembre 2023. Avez-vous toujours les Éléphants dans un coin de ta tête ?

HK : bien sûr ! Je suis encore un joueur disponible pour la sélection, donc si on fait appel à moi, je serai disponible. Si le coach (Émerse Faé) ne le fait pas, ça veut dire que c’est à moi de bien bosser et d’être performant pour y retourner. Mais oui, je suis toujours disponible. (Pour info, il a été sélectionné par Émerse Faé le 27 septembre pour les prochaines rencontres des Éléphants)

FM : vous n’avez malheureusement pas été retenu pour la CAN 2024 à domicile, comment avez-vous vécu le triomphe des Éléphants ?

HK : ce sont mes amis qui jouaient, donc j’ai eu beaucoup d’émotions quand ils ont gagné. Il y a eu ce malheureux scénario au départ, avec la défaite contre la Guinée équatoriale (0-4, en phase de groupe), mais ils se sont relevés et sont allés jusqu’au bout pour soulever cette coupe. C’était très plaisant à voir et j’étais très fier d’eux. J’aurais aimé faire partie de cette bande, mais c’est le football.

FM: à 30 ans, le plus gros de votre carrière est déjà derrière vous. Quels objectifs vous reste-t-il à accomplir dans le football ?

HK : je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement dans ma carrière. Mon objectif, c’est de profiter un maximum, d’essayer d’exploiter un maximum mes qualités et de voir jusqu’où je peux aller. J’ai faim et je ne me fixe aucune limite.