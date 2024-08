Real Madrid : Kylian Mbappé se fait encore clasher

85.000 fans du Real Madrid s’étaient donné rendez-vous dimanche après-midi afin d’assister à la première de la recrue star de leur club de cœur à la maison. En terres madrilènes et face à un promu, les conditions étaient idéales pour que Kylian Mbappé débute au Bernabéu avec une belle prestation. Mais le Français est passé à côté, étant même éclipsé, médiatiquement du moins, par la première d’Endrick, buteur après être entré en jeu en fin de match.

Le Bondynois a rendu une copie plutôt mauvaise, ne parvenant pas à faire des différences devant. Il a eu du mal à jouer dans les petits espaces et a aussi eu du déchet technique, en plus d’avoir manqué quelques occasions intéressantes. Pas de quoi déjà le condamner ni décréter une crise pour le Français, mais la presse espagnole commence bien à s’impatienter.

Endrick a bien plus convaincu que Mbappé

« Mbappé a tenté, mais il n’a pas pu débuter avec un but au Bernabéu. Endrick lui a volé les projecteurs », indique Marca. « Zidane avait aussi du mal au début, un débat absurde s’est créé autour de lui, puis ça a terminé par une période de gloire », relativise tout de même le journal. D’autres sont moins bienveillants. « C’était la fête de Mbappé, mais Endrick lui a volé la vedette », explique pour sa part AS. « Les titulaires, quels que soient leur nom et leur statut, doivent se bouger », a lancé le célèbre éditorialiste Tomas Roncero sur la Cadena SER, sous-entendant que Mbappé ne pourra pas se reposer sur ses lauriers trop longtemps.

« Mbappé n’est pas ce joueur qui fait des différences quand il a le ballon devant », a expliqué Alvaro Benito, consultant et ancien joueur du Real Madrid. « Vinicius, Mbappé, Rodrigo… Je ne sais pas, pour moi il y en a un en trop. J’aimais beaucoup le 4-2-2-2 de Pellegrini à Villarreal. Il avait 2 joueurs devant, qui seraient donc 2 de ces 3 joueurs. Les principaux seraient Vinicius et Rodrygo, mais il y a des rencontres suffisantes pour que tout le monde joue », va jusqu’à dire le journaliste Alfredo Relaño, qui voit les deux Brésiliens devant Mbappé. Jeudi, le Français aura l’occasion de faire taire tout le monde face à Las Palmas…