Le Borussia Dortmund ne fait aucun cadeau pour Jadon Sancho, la nouvelle frasque de José Mourinho

Pas moins de 120 M€ pour Sancho

Dans la presse anglaise, il y du nouveau à propos de Jadon Sancho ! Selon The Guardian, Manchester United préparait une offre à hauteur de 90 M€. Une proposition tuée dans l’œuf par le Borussia Dortmund. En effet, les dirigeants du club allemand auraient expliqué à leurs homologues anglais que cela ne servait à rien de faire une offre inférieure à 120 M€. Et qu'ils ne souhaitaient tout simplement pas vendre leur attaquant. Il va donc falloir sortir le carnet de chèques du côté des Red Devils s'ils souhaitent vraiment arracher Sancho à Dortmund. The Guardian poursuit avec une autre possibilité pour Manchester United, qui cherche un renfort en attaque. C'est Ousmane Dembélé. Mais là aussi, l'opération serait très compliquée. Notamment car le Français ne souhaite pas quitter Barcelone...

Le Mourinho Show à Tottenham

Toujours en Angleterre, une rencontre se déroulait hier entre Tottenham et Chelsea. Un match qui a fait couler beaucoup d'encre. Les clubs de Londres s'affrontaient en huitième de finale de Coupe de la Ligue, et n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire. Le score était alors de 1-1, mais ce sont finalement les Spurs qui ont pris l'avantage, aux tirs au but. Si son équipe n'a pas vraiment fait le show, José Mourinho s'est lui de nouveau illustré. D'abord, en se prenant le chou avec Frank Lampard. Les deux hommes se sont échangés quelques amabilités pendant de longues secondes. C'est ce que rapporte aujourd'hui le Daily Mirror, mais aussi le Daily Star. Le coach de Tottenham a ensuite explosé de rage, lorsque son joueur Eric Dier est sorti du terrain pour une envie pressante. Mourinho, qui n'avait pas l'air au courant, est parti à sa poursuite dans les travées du stade, pour lui demander de revenir à sa place. Un drôle de sketch.

Une deuxième chance pour Hazard

Du côté de l'Espagne, Eden Hazard est de retour ! Selon As, il devrait jouer ses premières minutes de la saison aujourd'hui face à Valladolid. « Un second essai », pour le quotidien, qui explique qu'après une première année marquée par la frustration et les blessures, le Belge va enfin pouvoir rebondir. Ce dernier fait d'ailleurs aussi la Une de Marca, en compagnie de Marco Asensio. Tous deux ont décroché une présence dans la liste de Zinedine Zidane pour la rencontre de ce mercredi. D'ailleurs, le coach de la Casa Blanca a tenu à soutenir Hazard après ces débuts difficiles à Madrid. « Le plus important pour lui, c’est qu’il ne souffre plus de cette blessure. La saison est très longue, il y a encore du temps », a résumé Zizou.