JT Foot Mercato : l’AS Roma sur tous les fronts

Mercato mouvementé à l’AS Roma

Pour recruter, il faut dégraisser ! C’est le mot d’ordre à Rome. L’AS Roma espère récupérer 50 M€ avant de passer à l’offensive sur le marché des transferts. Comme nous l’avons révélé, le club de la Louve a proposé Nicolo Zaniolo au PSG. Si son entraîneur, José Mourinho, a confirmé les envies d’ailleurs de son joueur, il n’imagine pas un départ : «Je crois qu’en février, il restera ici, mais le marché est ouvert et son désir est de partir (…). Montrer un désir ne signifie pas partir. Habituellement, quand un joueur veut partir, cela signifie qu’il y a des offres importantes derrière, mais ce n’est pas le cas. Il n’y a rien sur la table, rien que le club puisse accepter.» Pourtant, une vente de l’Italien faciliterait les plans Giallorosso. Sky Sport Italia rapporte que la Roma aimerait récupérer Hakim Ziyech, dont le salaire colossal, de près de 7,5 M€, freine les ardeurs romaines. En défense, c’est le Rennais, Hamari Traoré, qui est courtisé. Mais là encore, le dossier est compliqué. En effet, le défenseur malien a de nombreux courtisans. Comme nous vous le révélions cet été, le Barça avait tenté de récupérer le capitaine du Stade Rennais. Cet hiver, c’est Fulham et l’Olympique Lyonnais qui tentent le coup. Pour finir, la Roma compte bien conserver Georginio Wijnaldum, prêté par Paris, mais à moindre coût. Blessé deux semaines après son arrivée, le Hollandais n’affiche qu’un triste temps de jeu de douze minutes depuis le début de saison. Un argument pour les Romains qui vont tenter de faire baisser le prix de son option d’achat estimée à 8 M€ selon Il Tempo.

Les ennuis de Dani Alves

En état de choc depuis son arrivée en prison, Dani Alves voit son avenir s’assombrir. Suspecté d’avoir violé une jeune fille de vingt-trois ans, le 30 décembre 2022, les preuves s’accumulent contre le Brésilien. Selon El Periódico, «les enregistrements et les témoins recueillis ne correspondent à aucune des versions données par le footballeur brésilien de 39 ans.» Les incohérences dans son témoignage et les risques de fuite ont convaincu la justice espagnole de placer l’ancien du Barça en détention provisoire sans dépôt de caution possible. Suite à cette décision, son club des Pumas a mis fin à son contrat de façon unilatérale. Côté Alves, la défense s’organise. Son épouse, Joana Sanz, a posté sur son compte Instagram une photo de sa main tenant celle de son mari avec la mention «Ensemble». Son agent et ex-femme, Dinora Santana, a, elle, balayé les accusations : «Il ne ferait, jamais, jamais ça.» Xavi, son ancien coach et partenaire au Barça, a, lui aussi, voulu apporter son soutien au joueur… avant de se rétracter.

Les officiels du jour

Comme nous vous l’annoncions en exclusivité, l’AS Monaco a bien officialisé le départ de Willem Geubbels. L’attaquant français de 21 ans file au FC Saint-Gall, actuel troisième du championnat de Suisse. Selon nos infos, le club du Rocher n’a pas réclamé d’indemnité de transfert mais a négocié un fort pourcentage à la revente. L’Atlético de Madrid vient d’annoncer ce lundi la prolongation de son jeune milieu de terrain, Pablo Barrios. Les deux parties ont trouvé un accord pour un «renouvellement du joueur madrilène jusqu’au 30 juin 2028. En outre, le jeune milieu de terrain issu de l’Académie fait désormais partie de l’équipe première à tous les effets», précise le communiqué.