Amine Adli s’amuse de l’invincibilité du Bayer Leverkusen

Ce mercredi soir, le Bayer Leverkusen affronte l’Atalanta en finale de la Ligue Europa (21h). L’occasion de remporter un nouveau trophée pour la bande de Xabi Alonso, qui a déjà remporté la Bundesliga en terminant invaincue. Sur une série de 51 matches sans défaite, le Werkself réalise une saison brillante. Important dans cette équipe, Amine Adli (24 ans) participe pleinement à cet exercice doré du club allemand avec 10 buts et 12 passes décisives en 40 matches. Le milieu offensif marocain est d’ailleurs très amusé par cette capacité à éviter la défaite de sa formation.

La suite après cette publicité

«C’est un sentiment étrange. Aucun d’entre nous ne se souvient de ce que c’est que de perdre un match, et de la manière de réagir. Je pense que c’est pour cela que nous sommes comme ça. Nous ne voulons pas que la course se termine. C’est la partie la plus importante de la saison et ce n’est pas le moment de perdre sa concentration. Oui, nous avons réalisé quelque chose d’extraordinaire en championnat en restant invaincus, mais perdre lors de ces deux finales (le Bayer dispute également la finale de la Coupe d’Allemagne samedi prochain contre Kaiserslautern) serait très douloureux pour nous. Le plus important est donc de continuer sur cette lancée», a-t-il confié dans un entretien pour The Guardian.