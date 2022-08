Francfort veut finaliser Eric Junior Dina Ebimbe après le départ de Kostic

Deux prêts réussis, au Havre puis à Dijon, et Eric-Junior Dina Ebimbe avait eu droit à du temps de jeu la saison dernière sous les ordres de Mauricio Pochettino. Rare jeune élément du centre de formation à être utilisé par l'entraîneur argentin, le milieu de terrain avait su tirer son épingle du jeu (4 titularisations en Ligue 1 pour un total de 12 apparitions toutes compétitions confondues).

Mais le grand ménage estival et l'arrivée de Luis Campos à la direction sportive et de Christophe Galtier sur le banc de touche n'ont pas joué en sa faveur. Dina Ebimbe est plutôt poussé vers la sortie, d'autant qu'il dispose d'un solide courtisan. Comme nous vous l'avions révélé en juillet, l'Eintracht Francfort est très chaud sur le joueur de 21 ans. Une offre de 10M€ avait été proposé pour le tandem Ebimbé-Gassama, repoussée par le PSG. Depuis, le dossier a avancé.

Un partant supplémentaire

Les termes personnels autour d'un contrat de 5 ans sont quasiment établis. Et le montant du transfert tourne autour de 10 M€, soit le prix souhaité par la direction parisienne. Dernier point, l'Eintracht Francfort attend de finaliser la vente de Filip Kostic, très probablement à la Juventus, pour boucler le transfert de Dina Ebimbe.

Cela contribuerait à dégraisser l'entrejeu parisien, renforcé cet été par Vitinha et Renato Sanches (en attendant peut-être Fabian Ruiz). Seuls Wijnaldum et Xavi Simons ont changé d'air dans ce secteur et le PSG espère bien se débarrasser encore de Draxler, Herrera, Rafinha, voire Paredes. Il y a encore du boulot !