C3 : Liverpool écrase encore le Sparta Prague, le Bayer Leverkusen renverse Qarabag

Après les matches de 18h45 et la qualification difficile de l’OM face à Villarreal, la Ligue Europa se poursuivait avec plusieurs belles affiches et du suspens sur quasiment toutes les pelouses. Quasiment car Liverpool, dans son 8es de finale, avait roulé sur le Sparta Prague (5-1) au match aller. Il n’y avait donc aucun suspens pour les Reds dans ce match tant l’écart de niveau était immense. Et à Anfield, les hommes de Jurgen Klopp ont confirmé leur grosse domination en écrasant une nouvelle fois leur adversaire du soir. Cette fois-ci, Liverpool a inscrit… six buts pour une très large victoire (6-1) et un score cumulé de 11-2. Darwin Nunez a trouvé le chemin des filets tout comme Mohamed Salah ou encore Cody Gakpo qui s’est offert un doublé. Liverpool verra les quarts de C3.

Du côté du match fou de cette journée, le Bayer Leverkusen a failli connaitre une grosse désillusion face à Qarabag. Au match aller déjà, la formation allemande avait été accroché (2-2) et devait donc absolument gagner pour se qualifier. Sur le papier, le leader de la Bundesliga qui est invaincu depuis très longtemps, avait les armes pour faire le job. Et pourtant, Qarabag avait tendu un piège redoutable puisque la formation azerbaïdjanaise menait 2-0 en infériorité numérique. Mais ce carton rouge a fini par relancer le Bayer Leverkusen qui a arraché la qualification dans une fin de match folle. C’est d’abord Frimpong qui avait réduit l’écart avant que Schick n’égalise de la tête à la 90e+5. Et la formation de Xabi Alonso est définitivement à part cette saison.

L’Atalanta résiste, ça passe également pour l’AS Rome

On pensait que les deux équipes allaient se départager lors des prolongations. Mais sur l’ultime ballon de la rencontre, Patrick Schick encore lui, plaçait sa tête pour offrir la qualification à son équipe (3-2, 90e+7). Une victoire impressionnante qui confirme que le Bayer Leverkusen est intouchable cette saison. De son côté, la Roma s’est inclinée face à Brighton (0-1) lors du match retour. Mais le club de la Louve avait écrasé le club anglais au match aller (4-0) et se qualifie donc au prochain tour sans avoir réellement tremblé.

Enfin dans la dernière rencontre du soir, l’Atalanta va bien rejoindre la Roma en quarts de finale de la Ligue Europa. Le club de Bergame s’est imposé dans la douleur face au Sporting. Le club portugais avait d’ailleurs ouvert le score par l’intermédiaire de Gonçalves. Mais à force de pousser, l’Atalanta a fini par recoller au score et prendre l’avantage dans la foulée grâce à des réalisations de Lookman et Scamacca (2-1). Le score ne bougera plus. L’Atalanta valide son billet et rejoint donc du beau monde pour les quarts de finale de C3. L’OM va avoir du pain sur la planche.

