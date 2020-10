La Juventus va réaliser une opération XXL pour s'offrir Federico Chiesa

La suite après cette publicité

Avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi ou encore Douglas Costa, la Juventus a de quoi faire sur le plan offensif. D'autant plus si on y ajoute Dejan Kulusevski, revenu de prêt cet été, et Alvaro Morata, prêté pour la saison en cours par l'Atlético de Madrid. Mais la Vieille Dame ne semble pas en avoir assez.

Pas forcément sur le devant de la scène lors de ce mercato estival, les Bianconeri ont cependant sorti le chéquier puisqu'ils se sont renforcés avec Arthur (FC Barcelone), Weston McKennie (Schalke 04, prêt), Stefano Gori (AC Pisa) et donc l'avant-centre espagnol Morata. Mais alors que le mercato va se clôturer ce lundi, le champion d'Italie pourrait réaliser un dernier gros coup. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, la Juventus est sur le point de frapper fort en recrutant Federico Chiesa.

Un prêt aux chiffres fous

L'ailier polyvalent de la Fiorentina, formé à la Viola, sort en effet d'un exercice 2019/20 intéressant avec 10 buts et 9 caviars en 24 matches de Serie A par exemple. Le joueur de 22 ans est même reparti très fort cette saison avec un but et une passe décisive en 2 matches. Et le transfert semble en bonne voie. Le journal au papier rose va en effet plus loin en affirmant que la Vieille Dame est tombée d'accord avec la Fiorentina pour un transfert à hauteur de 60 millions d'euros, le tout échelonné sur 4 ans.

Et l'opération donne le tournis : un prêt payant de 20 M€ payé en deux fois (10 M€ tout de suite, et 10 M€ la saison prochaine) et une option d'achat fixée à 35 millions d'euros plus 5€ de variables, payable en plusieurs fois donc. Tous les voyants semblent au vert dans cette opération mais La Gazzetta dello Sport affirme que la Juve va devoir vendre certains éléments (Daniele Rugani, Douglas Costa, Sami Khedira ?) pour récolter un peu plus de fonds. CR7 et Dybala pourraient donc avoir un nouveau coéquipier devant dans les jours à venir.