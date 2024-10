Serie A : la Fiorentina enfonce le Genoa

Avant les derniers matchs ce soir de cette 10e journée de Serie A, la Fiorentina est allée gagner sur la pelouse du Genoa. Un but de Robin Gosens juste avant le dernier quart d’heure de jeu (72e) aura suffi au bonheur de la Viola, qui réalise au passage une excellente opération.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Fiorentina 19 10 +12 5 4 1 21 9 20 Genoa 6 10 -14 1 3 6 7 21

Avec ces trois points supplémentaires, le club de Florence remonte au 4e rang, à égalité de points avec l’Atalanta, 3e. En revanche, ça va beaucoup moins bien pour les Rossoblu, plus que jamais derniers de ce classement avec seulement six unités au compteur, à trois longueurs du premier non relégable.