Serie A : l’Inter Milan accroché mais toujours plus proche du titre

L’Inter Milan n’est plus qu’à un pas du titre de champion d’Italie. Confrontés à Cagliari ce dimanche à l’occasion de la 32e journée de Serie A, les joueurs de Simone Inzaghi ont été tenus en échec mais restent plus que jamais leaders, disposant de 14 points d’avance sur l’AC Milan. En début de rencontre, Marcus Thuram avait inscrit son 11e but de la saison en championnat pour propulser son équipe devant (1-0, 12e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 83 32 60 26 5 1 77 17 14 Cagliari 31 32 -20 7 10 15 34 54

Rejoints peu après l’heure de jeu sur un but de l’Ouzbek Eldor Shomurodov (1-1, 65e), les Nerazzurri ont su réagir grâce à un penalty d’Hakan Calhanoglu (2-1, 74e) leur redonnant l’avantage. Mais c’était sans compter sur Viola, auteur du but de l’égalisation en toute fin de rencontre (83e, 2-2). Au classement, l’Inter reste leader avec 85 points tandis que Cagliari est 14e.